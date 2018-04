Schmusekurs italienischer Populisten für Sprung an die Macht

Salvinis Lega brachte es auf 18 Prozent und hat ihre Fans vor allem in den Hochburgen Norditaliens. Als Chef der stärksten Partei in der Mitte-rechts-Allianz übernimmt er die Führung, doch der Konkurrenzkampf zwischen Salvini und Berlusconi tobt längst. Der 81-jährige Ex-Premier möchte unbedingt seine Leute in einflussreiche Positionen heben. Berlusconi, der wegen Steuerbetrugs verurteilt und mit einem Ämterverbot bis 2019 belegt wurde, hofft auf eine baldige Rehabilitierung. Dann könnte er wieder persönlich in den politischen Ring steigen.

Erwachsen geworden

Die Fünf Sterne, die vom Komiker Beppe Grillo als Protestbewegung gegründet wurde und jede Zusammenarbeit mit der politischen Kaste verweigerte, ist mittlerweile erwachsen geworden. „Die politischen Kräfte schätzen unsere Initiative, über das Regierungsprogramm und nicht über die Verteilung von Schlüsselpositionen zu verhandeln. Der Dialog ist möglich“, sagt „Grillino“ Danilo Toninelli. Di Maio (31) gibt sich staatsmännisch und hält sich alle Türen offen – auch zur Demokratischen Partei (PD). Doch die schlug der zurückgetretene PD-Chef und Ex-Premier Matteo Renzi zu. Er sieht die Zukunft in der Opposition.

Irene Mayer-Kilani, Rom