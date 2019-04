Schmerzmittel-Krise in den USA: "Dealer im weißen Mantel"

Was die Fahnder bei der Vorstellung ihrer Ermittlungen ausbreiteten, spricht in der Tat dem hippokratischen Eid Hohn. Durch die Bank gingen die Beschuldigten sträflich lax mit den Pillen um, die binnen weniger Tage süchtig machen. Einige hatten Blanko-Rezepte in ihren Praxen auf Lager. Andere verabreichten die Pillen ohne Formalitäten an Facebook-Freunde. So gut wie nie wurden Patienten vor der Verschreibung untersucht.

Ein Arzt aus Ohio hatte in seiner Praxis eine Apotheke eingerichtet, um die Pillen schneller an den Kunden bringen zu können. Nebenwirkung: 5000 Dollar Extra-Verdienst im Monat.

Bei dem ersten Vorstoß dieser Art konzentrierten sich die Behörden auf die Region der Appalachen; ein ländliches, sozial und strukturell schwaches Gebiet, in dem das Gesundheitswesen seit Ewigkeiten chronisch krank ist und das Drogen-Elend besonders dramatisch. Eine Ende 2018 von Präsident Trump ins Leben gerufene Sondereinheit widmet sich allein dem Missbrauch bei Verschreibungen.