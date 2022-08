Schlüssel-Dokument über FBI-Razzia bei Trump stark geschwärzt veröffentlicht

Der digitale Ansturm auf das zurzeit begehrteste Dokument in den USA legte am Freitagmittag binnen Minuten den für offizielle Gerichtsangelegenheiten benutzen Server der Online-Datenbank „Pacer” lahm. Es dauerte darum einige Zeit, bis die extrem geschwärzte Version (23 von 38 Seiten teilweise, 11 Seiten komplett) einer eidesstattlichen Versicherung des Justizministeriums („affidavit”) öffentlich einsehbar wurde. Das Papier enthält die detaillierten Hintergründe und angenommenen Straftatsbeständen für die richterlich abgesegnete FBI-Razzia in der Villa von Ex-Präsident Donald Trump in Mar-a-Lago/Florida.

Nach erster Durchsicht bleibt die Frage weiter unbeantwortet, warum genau die Bundespolizei auf Anordnung von Justizminister Merrick Garland vor drei Wochen in Trumps privatem Rückzugsort bei Palm Beach schwerste Geschütze auffuhr und dabei Hunderte teils hoch geheime Unterlagen konfiszierte, die der frühere US-Präsident dort seit Ausscheiden aus dem Amt im Januar 2021 illegal gebunkert haben soll.