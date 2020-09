Donald Trumps Lügenregister

Donald Trump hat die Lüge im Weißen Haus nicht erfunden – auch Bush sen. und jun. und Obama konnte die eine oder andere Unwahrheit nachgewiesen werden, und Bill Clinton log über seine Praktikantin Monica Lewinsky: „I did not have sexual relations with that woman“ („Ich hatte keine sexuelle Beziehung mit dieser Frau“). Aber kein Amtsvorgänger Trumps hat sich die Wahrheit in diesem Umfang zurechtgebogen wie er.