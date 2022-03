"Schlächter": Empörung in Russland nach Biden-Rede

"Dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben." Nachdem US-Präsident Joe Biden den russischen Präsidenten in den letzten Tagen und Wochen schon mehrmals verbal scharf attackiert und dabei etwa als "Kriegsverbrecher" und "mörderischen Diktator" bezeichnet hat, tat Biden in seiner gestrigen Rede in Warschau eine Äußerung, die offen als Aufforderung zu Putins Sturz interpretiert werden kann.

Das Weiße Haus ruderte unmittelbar nach Bidens Rede zurück: Ein Vertreter beteuerte, dass der US-Präsident nicht zu einem Regimewechsel in Russland aufgerufen habe.