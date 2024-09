USA: Mindestens zwei Tote bei Schießerei an Schule in Georgia

An einer Schule im US-Bundesstaat Georgia hat es am Mittwoch offenbar eine Schießerei gegeben. US-Medien berichteten unter Berufung auf Zeugen, dass mindestens zwei Menschen getötet und weitere vier verletzt worden seien. Rettungskräfte und Einheiten der Polizei waren demnach an der Apalachee-High-School im Bezirk Barrow im Einsatz.