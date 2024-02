Massenschießerei in US-Schule: Erstmals Mutter eines Täters verurteilt

Die Jury eines Geschworenengerichts in Pontiac, Michigan, hat ein Elternteil eines Teenager-Amokläufers nach einer Schießerei in einer Schule verurteilt. Jennifer Crumbley (45), die Mutter jenes mittlerweile 17-Jährigen, der am 30. November 2021 vier Mitschüler erschossen und sieben weitere Personen verletzt hatte, wurde am Dienstag wegen fahrlässiger Tötung in allen vier Anklagepunkten für schuldig befunden. Das berichteten am Dienstag mehrere internationale Medien.