Scheinbar ewiges Ringen um Brexit-Lösung geht Ende zu

Von der tickenden Uhr und entscheidenden Tagen in Sachen Brexit war in den vergangenen Jahren ermüdend oft die Rede. Doch diesmal gibt es kein Entrinnen: In 26 Tagen endet die Übergangsphase für Großbritannien, in der noch weitgehend die gleichen Regeln mit der EU wie vor dem Brexit gelten. Gibt es jetzt keinen Last-Minute-Handelspakt, drohen ab 1. Jänner 2021 hohe Zölle und Handelshürden zwischen der Insel und dem Kontinent.

Beide Seiten würden dabei verlieren – die Briten noch mehr als die EU, auch wenn das der britische Premierminister öffentlich wohl nie zugeben würde. Die Insel könnte sich beispielsweise ohne die Lebensmittel vom Kontinent nicht ernähren.