Scharfe Kritik an Boris Johnson nach Korruptionsskandal

Die Kritik am Umgang des britischen Premierministers Boris Johnson mit den jüngsten Korruptionsskandalen in seiner Konservativen Partei reißt nicht ab. Auch konservative Zeitungen warfen Johnson am Dienstag Feigheit vor, weil er am Montag nicht an der Parlamentsdebatte über die Lobby-Affäre seines Parteikollegen Owen Paterson teilgenommen hatte. Kritisiert wurde auch eine Besuch Johnsons in einer Klinik, bei der er auf mehreren Fotos ohne Maske zu sehen war.