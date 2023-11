Schallenberg traf russischen Außenminister Lawrow

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist am Rande der Jahrestagung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in Skopje mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow zusammengetroffen. Eine Sprecherin Schallenbergs bestätigte am Donnerstag das Zweiergespräch, nachdem das russische Außenamt ein Foto vom Treffen der beiden vor dem Tagungsgebäude auf sozialen Medien verbreitet hatte.

➤ Mehr lesen: Russland nimmt an OSZE-Tagung teil: Zahlreiche Länder boykottieren