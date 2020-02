Schallenberg schließt Einsatz von Schiffen im Mittelmeer nicht aus

Außenminister Alexander Schallenberg ( ÖVP) hat vor dem Beginn der Gespräche zum Libyen-Konflikt beim EU-Außenministerrat sein Nein zu einer Wiederaufnahme der EU-Rettungsmission "Sophia" bekräftigt. Allerdings räumte er ein, dass es bei einer Luftraumüberwachung, um die es in einer ersten Phase gehen werde, vermutlich auch Schiffe geben müsse, von denen aus Drohnen starten, so Schallenberg am Montag in Brüssel.

Es gehe aber um eine militärische Operation und nicht um eine humanitäre Mission, "wenn wir diesem Waffenembargo wirklich zum Durchbruch verhelfen wollen", betonte der Außenminister, der für eine "sinnhafte Operation, die das machen kann, wozu sie da ist", eintrat.

Wien weiter gegen "Sophia"

Man könne zwar "über alles reden". Aber "nicht vor der libyschen Küste", so Schallenberg, der sich einmal mehr gegen die Wiederaufnahme der Operation "Sophia" aussprach. "Es muss etwas Neues kommen", sagte er.

In Brüssel stehe man am Beginn eines "sehr ernsthaften Verhandlungsprozesses". Die Minister eine das Ziel der Umsetzung der Beschlüsse der Berliner Libyen-Konferenz, also der Unterstützung des politischen Prozesses, des UNO-Waffenembargos und eines Waffenstillstandes.

Die Umsetzung des Waffenembargos sei bisher "nur halbherzig geschehen", so Schallenberg. Das Mandat der EU-Marinemission "Sophia" zum Kampf gegen Schlepperbanden beinhaltet als Nebenaufgabe auch das Vorgehen gegen Waffenschmuggler. Dies wurde jedoch nur äußerst selten ausgenützt.