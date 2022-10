Schallenberg bei Nordkoreas Nachbarn: „Atomtest steht im Raum“

Im Windschatten des Ukraine-Krieges schaukelt sich ein Konflikt mit gefährlichster Dimension hoch: „Was wir jetzt sehen, haben wir in dieser Intensität seit Jahren nicht mehr erlebt“, schilderte Südkoreas Außenminister Park Jin seinem österreichischen Amtskollegen Alexander Schallenberg am Sonntag in Seoul.

Nur 60 Kilometer liegt Südkoreas Hauptstadt, ein Ballungsraum von zwölf Millionen Menschen, von der Grenze zum feindlichen Nordkorea entfernt. Dort, jenseits des nördlichen Grenzstreifens, wurden in den vergangenen Wochen zwei Langstrecken-Marschflugkörper getestet, wurde eine Mittelstreckenrakete über Japan gefeuert und wurden an die 500 Artilleriegeschosse in die Pufferzone zwischen beiden Ländern im Meer geschossen.

Diese extrem hohe Frequenz an Provokationen, begleitet von schrillen Tönen der Aggression, könnte eine Vorstufe sein, bekam Schallenberg während seines Aufenthalts in Südkorea zu hören: „Ein Atomtest Nordkoreas steht im Raum“, befürchtet auch Schallenberg.