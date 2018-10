Saudisches Dialog-Zentrum weist Kritik an Arbeit zurück

Die Ermordung des saudischen Journalisten Khashoggi ließ nun erneut Kritik an dem Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog in Wien (KAICIID) laut werden, das primär von Saudi-Arabien finanziert wird. Weil es sich nicht entsprechend zu dem Fall geäußert habe, fordert die Liste Pilz etwa die Schließung. Auch die NEOS zeigen sich besorgt.

David Rosen, der im neunköpfigen KAICIID-Direktorium vertreten ist, weist die Kritik freilich zurück: „Hier werden Äpfel mit Orangen vermischt. Wir sind nicht dazu da, eine Politik zu forcieren, zu verteidigen oder zu kritisieren. Das ist nicht unser Mandat. Unser Auftrag ist der Dialog. Wir äußern uns ja auch nicht zu Menschenrechtsverletzungen in China, zur Behandlung der Rohingya in Myanmar oder der Roma in Europa“, so der Rabbiner, den der KURIER in Marokko telefonisch erreichte.