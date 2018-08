Saudi-Arabiens Bild in der Welt: Sein oder Schein?

Stopp der Handelsbeziehungen, Abzug von angeblich 15.000 Studenten, Ausweisung des Botschafters – Saudi-Arabien hat seit Montag harsche Maßnahmen gegen Kanada gesetzt. Am Mittwoch legte das wahhabitische Königreich nach: Alle Saudis, die sich gegenwärtig in Kanada in medizinischer Behandlung befinden, sollen in andere Länder gebracht werden.

Der saudische Gesundheitsattaché für die USA und Kanada, Fahad al Tamimi, erklärte, dass dieser Schritt „der Sicherheit saudischer Patienten“ diene. Wie genau die Sicherheit der Patienten gefährdet sei, sagte er nicht.

Auslöser für den aggressiven Kurs des Königreichs war ein Tweet der kanadischen Außenministerin Chrystia Freeland, in dem sie die Festnahme zweier saudischer Menschenrechtsaktivistinnen kritisiert hatte.

Die gegenwärtige Krise lässt Zweifel am Reformwillen des starken Mannes in Riad aufkommen: Der 32 Jahre alte Prinz Mohammed bin Salman galt gemeinhin als Symbol der Öffnung des islamischen Landes, in dem nach wie vor die Todesstrafe sowohl auf Homosexualität, als auch auf „Hexerei“ steht.

Dennoch sorgten Schritte wie die Aufhebung des Fahrverbots für Frauen oder die Aufhebung des Fußballstadionverbots für Frauen weltweit für Aufsehen, vor allem US-amerikanische Medien veröffentlichten zahlreiche Interviews mit Salman, in denen er sich als zukunftsorientierter Reformer präsentieren durfte.