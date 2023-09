Saudi-Arabien will Atombombe, wenn Iran eine haben sollte

Saudi-Arabien will Atommacht werden, wenn der regionale Rivale Iran die Atombombe erlangen sollte. Dies machte der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman am Mittwoch in einem Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News klar. Wenn Teheran die Bombe haben sollte, "dann mĂŒssen auch wir eine bekommen", sagte der starke Mann der arabischen FĂŒhrungsmacht. Trotz einer jĂŒngsten Entspannung kĂ€mpfen Teheran und Riad um die Vormachtstellung im Nahen Osten.

Saudi-Arabien bemĂŒht sich derzeit auch um eine AnnĂ€herung zu Israel, das sich vom iranischen Atomprogramm existenziell bedroht fĂŒhlt. "Mit jedem Tag, der vergeht, kommen wir dem Frieden und der Normalisierung mit Israel nĂ€her", sagte der saudi-arabische Kronprinz im Fox-News-Interview.