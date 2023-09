Schramböck lobt Fortschritte bei Frauenrechten in Saudi-Arabien

Zur Menschrechtslage dort wird sie mit den Worten zitiert: "Wer wirtschaftlich zusammenarbeitet, hat auch eine Basis, miteinander zu reden und Vertrauen aufzubauen. Die Politik muss ihre Themen regeln, und die Wirtschaft macht ihre Dinge. Wir sollten nicht immer einseitig die Menschenrechte sehen, sondern auch den großen Fortschritt bei Frauenrechten." Der Kronprinz und faktische Herrscher Saudi-Arabiens, Mohammed bin Salman, sei "eine Führungspersönlichkeit mit einer klaren Vorstellung". Durch die Vision 2030 sei "ein für alle spürbarer Aufbruch im Land entstanden. Eine andere Dynamik als manchmal in westlichen Demokratien."

Absolutismus und Hinrichtungen

Saudi-Arabien ist eine absolute Monarchie. Es steht regelmäßig wegen einer großen Zahl an Hinrichtungen, der Ausbeutung von Arbeitsmigranten und anderen Menschenrechtsverletzungen u. a. gegen Oppositionelle in der Kritik. Laut UNO-Ermittlungen soll es "glaubwürdige Hinweise auf eine mögliche persönliche Verantwortung" von Kronprinz Mohammed bin Salman am Mord an dem regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi 2018 geben. Hinzu kommt der Vorwurf von Kriegsverbrechen im Jemen.

