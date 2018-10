Khashoggi-Mord: Die schmutzigen Geschäfte mit Saudi-Arabien

Als „abscheulichen Vorfall“, hat Mohammed bin Salman (MbS) den Mord an Jamal Khashoggi bei der Investorenkonferenz in Riad bezeichnet. Der Fall sei „schmerzhaft“ für alle Saudis – vor allem aber für das Königshaus und seine Geschäfte. Die laufende „Future Investment Initiative“ sollte Saudi-Arabien als weltoffenen Technologie-Förderer zeigen. „Vision 2030“ nennt der Kronprinz sein Prestigeprojekt. Es soll Saudi-Arabien unabhängig von seinen Ölexporten machen, auf die man sich in Zukunft nicht mehr verlassen kann.

Dazu lud er in den vergangenen Tagen zu einer Konferenz in Riad. Und trotz etlicher Absagen wichtiger Vertreter der Wirtschaft schloss Saudi-Arabien bereits am ersten Tag Geschäfte in Höhe von umgerechnet rund 45 Milliarden Euro ab – insbesondere in den Bereichen Öl, Gas und Verkehr. Die Weichen dafür wurden bereits in den letzten Monaten von MBS selbst gestellt.