Sauberes Wasser für alle in einem kenianischen Distrikt

Mit dem Nass, das aus rund 200 Meter an die Oberfläche gepumpt wird, haben die Menschen nicht nur sauberes, keimfreies Wasser – sie können damit auch ihre kleinen Gemüsegärten bewässern, was ihre Nahrung facettenreicher macht und ihr Einkommen durch Verkäufe auf dem Markt steigert. Anfänglich, merkt Pfarrer „Memo“ an, sei der Anbau von Gemüse für die Familien total eigenartig gewesen, weil sie seit Jahrhunderten bloß Viehzüchter gewesen seien, die den Weiden hinterherzogen. Doch jetzt seien sie ganz stolz auf ihre Pflanzungen.