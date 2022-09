Sarg von Queen Elizabeth II wird nach Edinburgh gefahren

Drei Tage nach dem Tod von Königin Elizabeth II darf die Öffentlichkeit am Sonntag Abschied nehmen.

Um 10 Uhr Ortszeit wurde der Eichensarg, bedeckt mit einer königlichen Fahne und einem Blumengebinde von sechs Trägern aus dem Ballsaal auf Schloss Balmoral getragen. Mit einem Leichenwagen wird er am Vormittag langsam in die schottische Hauptstadt Edinburgh gefahren. Die Fotos von Queen Elizabeths letzter Reise sehen Sie in folgender Bilder-Galerie zum Durchklicken: