Sanft EU-kritischer Strache auf Samtpfoten in Brüssel

Das unvermeidliche Küsschen von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker blieb aus. „Aber eine zarte ,Tachtel’ habe ich ja schon einmal von ihm bekommen“, erinnert sich Vizekanzler Heinz-Christian Strache lachend an sein erstes Treffen mit Juncker vor einigen Jahren in Wien. Doch Gespräche mit der EU-Spitze standen bei der Brüssel-Premiere des Sportministers und FPÖ-Chefs gestern, Mittwoch, gar nicht auf dem Programm. Stattdessen nahm Strache erstmals in seiner Funktion als Minister am EU-Rat „Bildung, Jugend, Kultur und Sport“ teil.

Ein Hauch von Angespanntheit ist dem Politveteranen anzusehen. Von der sicheren Oppositionsbank in die erste Reihe der EU-Politik, das verlangt auch dem FPÖ-Chef ungewohnte Anstrengungen ab. Eine dicke Mappe mit Ratsagenden liegt vor ihm. Doch Sport ist das Allerwenigste, wonach der neuerdings hörbar Giftzahnbefreite Europaskeptiker in Brüssel gefragt wird: „Wer Europa im Herzen hat“, sagt er wohlmeinend, „muss auch da und dort Kritik üben“.

Die bezieht sich denn auch sofort auf eine EU, die mehr Kompetenzen von den Nationalstaaten fordern könnte. Wobei für Strache schon als Erfolg gilt, wenn vorerst alles bleibt, wie es ist und, „wenn wir keine weiteren Kompetenzen abtreten müssen“. Ein föderalistisches Europa wolle er, sagt Strache, aber keine Zentralisierung und keine Vertiefung der Union.

In dieser Haltung weiß Strache den französischen Front National, die italienische Lega, die niederländische Partei für die Freiheit und den belgischen Vlaams Belang hinter sich. Zusammen mit den vier teils extrem EU-feindlichen Parteien wird die FPÖ kommendes Jahr in der Fraktion ENF in den EU-Wahlkampf ziehen. Sogar einen gemeinsamen europäischen Spitzenkandidaten will die ENF aufstellen. Sicher ist dabei vorerst nur eines: „Ich bin es nicht“, versichert Strache.