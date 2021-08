San Francisco sperrt Ungeimpfte dank neuer Regeln de facto aus

So weit wie San Francisco geht bisher keine amerikanische Stadt im Umgang mit jenen Zeitgenossen, die sich nicht gegen Corona impfen lassen wollen. Ab 20. August gilt in der Küsten-Metropole Kaliforniens in Restaurants, Bars, Fitnessstudios, Konzerthallen, Kinos, Theatern, Nachtklubs und vielen anderen Indoor-Einrichtungen eine verbindliche Regel: Kein Zutritt mehr für Ungeimpfte ab der Altersklasse 12 und aufwärts.

Das gilt auch für Bürger, die per Test nachweisen können, dass sie Corona-frei sind. Anders als in New York, wo ähnliche Auflagen eingeführt werden, verlangt San Francisco laut Bürgermeister London Breed den Nachweis einer vollständigen Impfung.