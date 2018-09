Salzburger EU-Gipfel: Kurz steht hinter Frontex-Stärkung

Salvini ohne große Erwartungen

Schon vorab hatte auch der italienische Innenminister Matteo Salvini vorab gesagt, er erwarte sich "wenig" von dem Gipfel in Salzburg. Vielleicht sei aber Premier Giuseppe Conte "besser und effizienter als ich", fügte Salvini hinzu. Er hatte sich erst am Freitag bei einem EU-Afrika-Ministertreffen in Wien ein Verbalgefecht zur Migrationspolitik mit seinem luxemburgischen Amtskollegen Jean Asselborn geliefert. Bei dem Treffen hatte sich der spanische Innenminister Fernando Grande-Marlaska skeptisch zu den derzeit diskutierten Frontex-Vorschlägen gezeigt und argumentiert, dass man das Mittelmeer nicht abriegeln könne wie eine Landgrenze. Kritik kam auch aus Ungarn, das befürchtet, dass Frontex-Beamte in nationale Souveränitätsrechte eingreifen könnten.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker äußerte sich im Vorfeld des Gipfels kritisch über das Bild, das die EU-Staaten in Sachen Migrationspolitik abgeben. "Wir kommen in Sachen Regelung der illegalen Migration nicht weiter. Das scheitert nicht am guten Willen oder an den Vorschlägen der Kommission, sondern am beharrlichen Sich-nicht-einigen-Wollen der Mitgliedsstaaten", sagte er im Ö1-Mittagsjournal. Wenn die EU in der Welt ernst genommen werden wolle, dürfe sie nicht "weiterhin auftreten wie ein ungeordneter Hühnerhaufen", monierte er.

Kern mit Spannung erwartet

Mit Spannung wurde etwa der Auftritt von SPÖ-Chef Christian Kern, der als möglicher gemeinsamer Spitzenkandidat der EU-Sozialdemokraten gehandelt wird, bei den sozialdemokratischen Gipfelteilnehmern erwartet. Erster offizieller Programmpunkt des Gipfels sollte ein Abendessen der 28 Staats- und Regierungschefs in der Felsenreitschule sein. Dabei wollten die EU-Chefs auch über den Stand der Brexit-Verhandlungen sprechen, in denen derzeit fieberhaft nach Kompromissformeln für die Streitpunkte Irland und die Teilnahme Londons am EU-Binnenmarkt gesucht wird. EU-Gipfelpräsident Donald Tusk schlug in einem ersten Statement in Salzburg vor, einen Brexit-Sondergipfel im November abzuhalten.