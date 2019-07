Salvinis Lega verhandelte in Moskau über Millionen für Partei

Russisches Öl zum Sonderpreis - verkauft an die italienische Ölfirma Eni. Die so erzielten außerordentlichen Gewinne werden dann über Vermittler an die italienische Rechtspartei Lega geschleust. Was laut einem Bericht der Online-Plattform BuzzFeed sich im Oktober des Vorjahres im schon in Sowjetzeiten berühmten Moskauer Hotel Metropol abspielte, liefert Stoff für einen handfesten politischen Skandal. Und der könnte auch Italiens Innenminister und Polit-Superstar Matteo Salvini ins Schleudern bringen.

War es doch sein enger politischer Vertrauter und Berater Ginaluca Savoini, der bei diesen Gesprächen mit am Tisch saß. Salvini selbst war zum selben Zeitpunkt ebenfalls in Moskau, und nützte die Gelegenheit, um wieder einmal die Sanktionen gegen Russland vor der Presse "wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Unsinn" zu denunzieren. Salvini lässt im allgemeinen keine Gelegenheit aus, um sich als Unterstützer Putins zu präsentieren. Savoini wiederum gilt als Salvinis "Sherpa für Russland" und präsentiert sich selbst in der Öffentlichkeit gerne mit Fotos, die ihn gemeinsam mit Wladimir Putin zeigen.