Salvini, der Meinungsführer: Lega siegt, Fünf Sterne sacken ab

Über Wochen war Innenminister Matteo Salvini quer durch das Land getourt. Von Nord bis Süd, von der Küste bis in die Berge: Kein Dorf war für einen Auftritt zu klein. In Fernsehen und Internet war der Rechtspopulist omnipräsent. In Talkshows trat er dreimal häufiger auf, als sein Koalitionspartner, der sein Konkurrent bei der EU-Wahl war: Fünf Sterne-Vize-Premier Luigi Di Maio. Und das hat sich anscheinend ausgezahlt: Laut Nachwahlumfragen kam die Lega auf zwischen 27 und 31 Prozent. der Koalitionspartner Fünf Sterne (18,5 bis 22,5) wurde von der oppositionellen Demokratischen Partei (PD) vermutlich sogar überholt.

Die rechte Lega hatte in den Umfragen schon Wochen vor der Wahl einen Höhenflug. Auf einen zumindest atmosphärischen Neubeginn hatten die Sozialdemokraten mit ihrem neuen Vorsitzenden Nicola Zingaretti offensichtlich zurecht gehofft. Silvio Berlusconis Forza Italia spielte nur mehr als Randerscheinung mit.