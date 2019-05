Italien: Salvini macht EU-Wahlkampf auf Kosten von Flüchtlingen

Innenminister Matteo Salvini lässt vor der EU-Wahl am Sonntag die Muskeln spielen. Im Fall des deutschen NGO-Schiffes „Sea Watch 3“, das 67 Menschen im Mittelmeer vor dem Ertrinken gerettet hat, legt sich der Lega-Chef mit der Justiz an.

Der Staatsanwalt von Agrigent hatte eigenmächtig grünes Licht für die Einfahrt des Schiffes in den Hafen von Lampedusa gegeben. Von der Eigeninitiative erfuhr Salvini live in einer TV-Talkshow und tobte: „Wenn dieser Staatsanwalt den Innenminister machen will, dann soll er bei den nächsten Wahlen kandidieren. Meine Zustimmung, dass illegale Einwanderer von einem illegalen Schiff an Land gehen dürfen, wird es nie geben.“

Erst am Wochenende hatte der Lega-Chef bei einer großen Kundgebung in Mailand mit seiner Abschottungspolitik und geschlossenen Häfen für alle Flüchtlingsschiffe geprahlt. Mittlerweile wurde die „Sea Watch 3“ beschlagnahmt, gegen den Kapitän wird ermittelt.