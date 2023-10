Wagenknecht-Partei kommt in Umfrage auf 14 Prozent

Die neue Partei der langjährigen deutschen Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht würde einer Umfrage zufolge aus dem Stand auf 14 Prozent kommen. Am stärksten geschwächt wäre in einem solchen Szenario die AfD, erklärte das Meinungsforschungsinstitut Insa in seiner Meinungsumfrage für die Zeitung Bild am Sonntag. Die AfD käme demnach auf 17 Prozent und damit vier Prozentpunkte weniger als beim regulären Sonntagstrend (ohne Bündnis Sahra Wagenknecht).

Viel Stimmpotenzial liege auch bei den "sonstigen Parteien". Sie kämen in dem Szenario auf vier Prozent, um fünf Prozentpunkte weniger als im Sonntagstrend.