Warnung aus dem Norden: Russlands Schattenkrieg gegen Europa

In einem prunkvollen Botschaftsgebäude in der Wiener Innenstadt luden vergangene Woche vier Vertreter gleich mehrerer nordischer und baltischer Staaten zu einer Podiumsdiskussion. Wien war nur eine von mehreren europäischen Städten, in denen sie in diesen Tagen anhand ihrer Erfahrungen dieselbe Warnung aussprachen: Europa wird angegriffen, und zwar ständig.