Russlands Jugend will nichts wie weg

Vor allem junge und gut ausgebildete Leute haben die Nase voll von ihrer Heimat Russland. Miese Wirtschaftslage, keine echte Demokratie, Beschränkungen im Internet: Immer mehr junge Russen wollen das Land verlassen.

Einer repräsentativen Umfrage zufolge will mehr als die Hälfte der Russen zwischen 18 und 24 Jahren am liebsten auswandern. Das ist ein Rekordwert seit zehn Jahren, wie das Meinungsforschungsinstitut Lewada am Dienstag mitteilte.

Als Grund geben die meisten Befragten die fehlende Zukunftsperspektive - auch für ihre künftigen Kinder - an. Viele russische Jugendliche gelten als hervorragend ausgebildet. Sie beklagen aber, dass es in ihrer Heimat keine Entwicklungschancen für sie gebe.