„Es wird immer enger. Das größte Problem sind die Finanzierungen. Alle Banken haben irgendwelche Verbindungen in die USA und trauen sich nicht, Projekte in und mit Russland zu finanzieren.“ Der Manager eines europäischen Großunternehmens wird beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg sehr ernst. Seinen Namen will er lieber nicht zitiert sehen, denn öffentliche Kritik an den Sanktionen könnten seinem Unternehmen schaden, fürchtet er.

„Ich sehe, dass alle in Sorge sind“, brachte der russische Wirtschaftsminister Maxim Oreschkin vergangene Woche die Stimmung auf der international top besetzen Großveranstaltung auf den Punkt. „Vertrauen“ war bei „Putins Davos“ denn auch das am häufigsten zu hörende Wort.

Für Unternehmen bedrückend

„Man spricht es nicht offen aus, aber die Sanktionen sind für die Unternehmen bedrückend. Die Betriebe bleiben in Russland, doch das Wachstum ist beeinträchtigt und die Kaufkraft der Menschen sinkt“, schildert Christoph Leitl, Präsident der Eurochambres, den Sukkus seiner zahlreichen Gespräche in St. Petersburg.

„Die Wirtschaft lebt von Vertrauen und Kooperationen, nicht von Drohungen und Sanktionen. Seit fünf Jahren schaden die Sanktionen sowohl den russischen als auch den österreichischen Unternehmen. Wir haben uns mit den Sanktionen selbst ins Knie geschossen.“

Mehr Lebensmittel als Waffen

Der langjährige Ex-Chef der Wirtschaftskammer Österreich, der an der Spitze von Eurochambres nun 20 Millionen europäische Unternehmen mit 120 Millionen Mitarbeitern vertritt, bringt das Beispiel der Lebensmittelindustrie. Vor den Sanktionen exportierte Österreich im Wert von 100 Millionen Euro jährlich Lebensmittel nach Russland. Inzwischen hat Russland einen Einfuhrstopp verhängt, seine eigene Industrie aufgebaut und exportiert heute „mehr Lebensmittel als Waffen“. Nur noch die Schweiz (nicht an die Sanktionen gebunden), Serbien (hat ein Freihandelsabkommen) und Weißrussland (ist mit Russland in der eurasischen Union) liefern Essbares in Putins Reich.