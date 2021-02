Russlands Botschafter in Wien will nicht über Nawalny-Urteil reden

Russlands grundlegende Position bestehe darin, dass unter keinen Umständen, auch nicht im Kontext der Causa Nawalny, eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten zulässig sei, betonte er. Den Kollegen im österreichischen Außenministerium sei dies auch völlig klar, zeigte sich der russische Diplomat überzeugt.

Vergleichsweise heftig regierte Ljubinski zudem auf eine Aussage von Außenminister Schallenberg, der am Mittwoch im Ö1-Mittagsjournal davon gesprochen hatte, im Zusammenhang mit dem Nawalny-Urteil "die russische Botschaft (in das österreichische Außenministerium, Anm.) reinzuzitieren". "Ich muss sagen, dass diese Form der Einladung eines Botschaftsvertreters via Radio völlig neu in der diplomatischen Praxis ist. Auf traditionellem Weg hat sich diesbezüglich niemand an die Botschaft gewandt", erklärte er im Gespräch mit TASS.