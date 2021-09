Russlands Aussicht auf eine eisfreie Arktis

Russland ist fest entschlossen, seine politische, militärische und wirtschaftliche Vormachtstellung in der Arktis zu behaupten und weiter auszubauen. Und es hat vor wenigen Wochen für die nächsten zwei Jahre den Vorsitz des Arktischen Rates übernommen. Die russische Regierung erläuterte, man werde, wie es Präsident Wladimir Putin angeordnet habe, die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten entwickeln, etwa zum Schutz der Umwelt und zur wirtschaftlichen Entwicklung.

Russland also zeigt zunehmend Präsenz in der Arktis. Nicht nur in Washington, auch in anderen Arktis-Anrainerstaaten wie Dänemark oder Norwegen verfolgt man diese Entwicklung genau. Satellitenbilder zeigen, wie Russland Militärbasen an seiner Grenze zur Arktis aufbaut. Völkerrechtlich ist das unumstritten.