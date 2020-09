Russlandengagement des deutschen Altkanzlers in der Kritik

Die deutsche Bundesregierung betrachtet es nach Untersuchungen eines Speziallabors der Bundeswehr als zweifelsfrei belegt, dass der Oppositionelle mit dem militärischen Nervengift Nowitschok vergiftet wurde. Nawalny war am 20. August auf einem Flug in Russland plötzlich ins Koma gefallen und wird derzeit in Deutschland behandelt. Seine Anhänger vermuten Russland hinter dem Nervengiftanschlag. Moskau bestreitet indes eine Verwicklung in den Fall.

Österreichische Ex-Politiker

Auch österreichische Politiker waren zuletzt in Russlands Wirtschaft aktiv. So bestätigte etwa Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) im Mai 2019 einen Job im Aufsichtsrat des russischen Mineralölkonzerns Lukoil. Der mittlerweile 75-Jährige war von Februar 2000 bis Jänner 2007 Bundeskanzler und führte dabei jeweils rechtskonservative Kabinette an. Ex-ÖVP-Finanzminister Hans Jörg Schelling wiederum gab im März 2018 eine Beratertätigkeit für die Gazprom rund um das umstrittene Pipelineprojekt Nord Stream 2 an.

Der frühere österreichische Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) wurde im Sommer des Vorjahrs bei der russischen Staatsbahn RZD in den Aufsichtsrat berufen. Der 54-jährige Manager, der in der Vergangenheit auch Chef der ÖBB war, werde in Russland als Gegner der EU-Sanktionen wegen des Ukraine-Konflikts geschätzt, hieß es damals. Der frühere SPÖ-Vorsitzende war von Mai 2016 bis Dezember 2017 Chef einer SPÖ-ÖVP-Bundesregierung.