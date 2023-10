Russland will zurück in UN-Menschenrechtsrat

Nach seinem Ausschluss wegen der Invasion in die Ukraine will Russland am Dienstag erneut in den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen gewählt werden.

Neben einer Reihe weiterer Staaten steht Russland im größten UN-Gremium für die Region Osteuropa ab 16 Uhr MESZ zur Wahl.

Für die zwei Plätze stehen auch Bulgarien und Albanien zur Wahl. Westliche Diplomaten gehen davon aus, dass Russland sich in dem Votum nicht durchsetzen wird.

Ein Wiedereinzug Moskaus in den Menschenrechtsrat wäre für sie ein fatales Zeichen dafür, das Land nach dem Einmarsch in den Nachbarstaat wieder international salonfähig zu machen. Andere Beobachter erwarten ein knappes Rennen.

