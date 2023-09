UN-Untersuchungskommission sieht russische Kriegsverbrechen

Frage zu Völkermord wird weiter untersucht

Die Frage nach Völkermord würde von der Kommission weiter untersucht werden, betonte Møse. "Zum aktuellen Zeitpunkt liegt keine ausreichende Evidenz vor, die zu einer Qualifizierung im Sinn der Völkermordkonvention ausreichen würde", betonte der Ex-Präsident des internationalen Strafgerichtshofes für Ruanda, und verwies auf strikte Kriterien für diesen Tatbestand.

Auch Deportation von ukrainischen Kindern wird untersucht

Untersucht würden jedoch gewisse Erklärungen in russischen Medien, die vielleicht für die Frage nach Anstiftung zum Völkermord relevant sein könnten, versicherte der Jurist. Man beschäftige sich in diesem Zusammenhang freilich aber auch mit der Frage des Transfers oder der Deportation von ukrainischen Kindern. Die Informationen variierten jedoch von Fall zu Fall und man müsste auch genau wissen, was mit den betroffenen Kindern anschließend in Russland passierte.

➤ Informieren Sie sich über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker