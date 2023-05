Amal Clooney fordert in Wien Verfolgung von russischen Kriegsverbrechen

Die per Video zugeschaltete ukrainische First Lady Olena Selenska forderte viel internationale Unterstützung, um "der Welt noch in diesem Jahr den Frieden zurückzugeben". Die Frau von Präsident Wolodymyr Selenskyj schilderte die schwierige Situation in der Ukraine, unter der die Kinder am meisten leiden würden. In mehr als der Hälfte der Schulen würden Schutzräume fehlen für Luftangriffe. "Das größte Problem für die Ukraine sind die zerstörten medizinischen Einrichtungen: Hunderte von Krankenhäusern und Ambulatorien sind total zerstört."

Friedensnobelpreisträgerinnen Murad und Ebadi

Zu Wort kamen bei dem von der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe und ORF veranstalteten Festival in Wien am Mittwoch auch bekannte Friedensnobelpreisträgerinnen. Die yezidische Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad, Überlebende des Genozids des radikalislamischen IS an der Minderheit der Yeziden im Irak, beklagte, dass europäische Staaten frühere IS-Anhänger aus ihren Ländern nicht zurücknehmen würden.