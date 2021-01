Russland: Wie Nawalny Massen auf die Straße brachte

Nawalnys Verhaftung macht ihn zum Märtyrer und zum wichtigsten politischen Gefangenen im Land. Und sein Video über Putins Geheimpalast am Schwarzen Meer ist diese Woche Thema Nummer eins in den sozialen Medien. Denn Putins Prunksucht wirkt fast schon lächerlich.

Putin behauptete stets, dass ihm sein lautstarker Kritiker, „der Blogger, den keiner braucht“, vollkommen egal sei. Und doch drehte er in dieser Woche fast täglich die Schrauben fester. Die Demonstrationen seien „illegal“, die Organisatoren „Provokateure“. Nawalnys Pressesprecherin wurde schon vor den Demonstrationen am Samstag verhaftet, ein enger Mitstreiter nach Weißrussland ausgewiesen. Nawalny, der im berüchtigten Moskauer Gefängnis „Matrosenruhe“ einsitzt, bekommt damit im In- und Ausland maximale Aufmerksamkeit.

Der 44-jährige Anwalt war nach seiner Rückkehr aus Deutschland nach Russland am Montag per Eilverfahren zu 30 Tagen Haft verurteilt worden. Ihm drohen viele Jahre Gefängnis und mehrere Prozesse. Der Kreml-Kritiker war im vergangenen August Opfer eines Giftanschlags geworden. Das Gift aus der Nowitschok-Gruppe, ein Nervengift, hätte ihn beinahe das Leben gekostet. Er wurde in der Berliner Charité gerettet. Und noch während seines Deutschlandaufenthalts blamierte er den Geheimdienst, indem er sich von einem niedereren Chargen am Telefon erzählen ließ, wie der Anschlag gelaufen war.

Die EU hat bereits Einreise- und Vermögenssperren gegen mutmaßliche Verantwortliche aus dem Umfeld von Präsident Wladimir Putin verhängt.