Russland und Iran wollen Wirtschaftsbeziehungen ausbauen

Die G7-Gruppe wirtschaftsstarker Demokratien verlangte von Teheran, Waffenlieferungen an Moskau unverzüglich einzustellen. Auch Russland ist vom Westen wegen des Kriegs in der Ukraine mit massiven Sanktionen belegt worden.

Ein Schwerpunkt der Gespräche in Teheran habe auf der russisch-iranischen Zusammenarbeit auf internationaler Bühne gelegen, hieß es aus dem russischen Sicherheitsrat. Außerdem habe man sich über die Lage in der Ukraine und im Nahen Osten ausgetauscht. Zudem sei es um Cybersicherheit und "Maßnahmen zur Bekämpfung der Einmischung westlicher Geheimdienste in die inneren Angelegenheiten beider Länder" gegangen.