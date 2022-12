Jetzt lässt Putin auch die Russen für ihr Gas mehr zahlen

Die Auswirkungen sieht man überall. Nowosibirsk etwa sucht verzweifelt nach Männern, die die Straßen vom Schnee befreien, weil mehr als die Hälfte aller Arbeiter eingezogen wurde; in einem staatlichen Panzerwerk in Jekaterinburg hat man wegen Personalmangels 200 Gefangene eingestellt. In der Rüstungsindustrie hat man zudem mit fehlenden Ersatzteilen zu kämpfen. Viel Kriegsmaterial kann nicht produziert werden, weil westliche Technik fehlt.

Den nächste Dämpfer für Moskau dürfte am 5. Dezember spürbar werden. Dann greift das EU-Ölembargo, das den Import von Rohöl über den Seeweg verbietet. Ab Februar ist auch Einfuhr von Diesel oder Benzin untersagt, zudem steht ein Preisdeckel für Öl im Raum, der für Exporte in Drittstaaten gelten soll.

Das könnte, prognostizieren Analysten, die bisher schärfste Waffe des Westens sein. Sein überschüssiges Öl verkauft Russland nämlich nun hauptsächlich an China, aber nur mit massiven Rabatten. Das Loch, das die fehlenden Steuereinnahmen ins Budget reißen, kann der Staat nur bedingt mit Rücklagen stopfen – 2023 will man daher Schulden machen. Wegen der Sanktionen kann der Kreml sich aber nur im Inland verschulden, was massiv Geld absaugt – und das wiederum spüren die Russen.