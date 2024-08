Angriff auf russische Grenzregion Kursk: Tausende fliehen, Kritik am Kreml

Bis zu 2000 ukrainische Soldaten sollen es sein, die die russische Grenzregion Kursk derzeit massiv angreifen: „Mehrere tausend Menschen haben die unter Beschuss befindliche Region mit unserer Hilfe verlassen“, teilte Gouverneur Alexej Smirnow in einer Videobotschaft am Mittwoch mit. Er gestand in der Früh eine "angespannte Lage" ein und forderte die Menschen auf, sich in Sicherheit zu bringen. Angesichts der schweren Attacken und vielen Verletzten rief er die Bürger in seinem Telegram-Kanal zu Blutspenden auf. Behörden in den benachbarten Regionen boten Hilfe an.

Die Gefechte in der Grenzregion dauerten am Mittwoch schon den zweiten Tag in Folge an, fünf russische Staatsbürger seien bei den Kämpfen getötet worden, 24 weitere verletzt, Unter den Verletzten sollen auch mindestens sechs Kinder sein. Laut dem russischen Verteidigungsministerium seien 260 ukrainische Soldaten gefallen und 50 gepanzerte Fahrzeuge, darunter sieben Panzer sowie acht gepanzerte Mannschaftstransportwagen zerstört worden. Ob die Zahlen stimmen, ist schwer zu sagen.