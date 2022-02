Der russische Propagandakrieg läuft im Wohnzimmer

Der Kreml hat seit Langem eine Liebe zur Desinformation, sowohl in westliche Richtung als auch im Inneren. „Lackierung der Wirklichkeit“ nannte man das in der UdSSR, und auch heute kann man die Propaganda täglich im staatlich kontrollierten TV verfolgen: Dmitrij Kiseljow, Generaldirektor der staatlichen Nachrichtenagentur Rossija Segodnja, erzählte kürzlich in seinem sonntäglichen Wochenrückblick von „Kindern, die von ukrainischen Soldaten an Strommasten aufgeknüpft werden.“ Das ganze Land sei einer „Massenpsychose“ verfallen, ausgelöst durch westliche Infiltration. Margarita Simonjan, seine Chefredakteurin, macht es noch emotionaler: „Sollen wir warten, bis die Ukraine Konzentrationslager baut und mit der Vergasung der Bevölkerung beginnt?“, fragte sie kürzlich unter Tränen.