Russland zerstört fünf ukrainische Kampfjets + Orban trifft Selenskij

Zwei weitere Jets seien beschädigt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Dienstag mit.

Russland hat nach eigenen Angaben bei einem Raketenangriff auf dem Flugplatz Myrhorod in der zentralukrainischen Region Poltawa fünf ukrainische SU-27-Kampfjets zerstört.

Angesichts einer gut 1.000 Kilometer langen Front, bereitet dies den Ukrainern zunehmend Probleme. So wird aktuell eine weitere Stadt an der Front, zwischen Awdijiwka und Bachmut gelegen, von ukrainischen Behörden evakuiert.

So stellt die Eroberung für Russland nicht den großen Durchbruch durch die ukrainischen Verteidigungslinien dar, sondern zeigt vielmehr die aktuelle russische Kriegsstrategie. Statt durch schnelle Offensiven soll die Ukraine mit beharrlichem Druck in die Knie gezwungen werden, Meter für Meter.

"Dieser Monat kann der Ukraine mehr Stärke bringen, vor allem beim Schutz unseres Luftraums und bei der echten Sicherheit für unser Land", so Selenskij. Dabei setze das Land vor allem auf die USA als Verbündete.

Für Juli erwartet der Selenskij eine Stärkung der Flugabwehr . Die versprochenen Kampfjets vom Typ F-16 in ausreichender Menge und Qualität, Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot und Raketen mit größerer Reichweite könnten den Verlauf des Krieges entscheidend beeinflussen, sagte der Präsident in seiner abendlichen Videobotschaft.

Am heutigen Dienstag will US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bei einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Rustem Umerow in Washington über weitere militärische Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes sprechen.

Selenskij sagte, dass die USA nicht nur mit Waffen helfen, sondern auch mit finanzieller Unterstützung für die Wirtschaft des Landes.