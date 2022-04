Russland: "Transnistrien soll in Krieg hineingezogen werden"

Russland sieht in den j├╝ngsten Vorf├Ąllen in Transnistrien den Versuch, die Moldauer Separatistenregion in den Ukraine-Konflikt hineinzuziehen. Das sagt die Sprecherin des Moskauer Au├čenministeriums, Maria Sacharowa. Am Dienstag hatte Russland nach Berichten ├╝ber Anschl├Ąge in Transnistrien mit einer Intervention in der Region gedroht, in der seit dem Ende der Sowjetunion russische Soldaten stationiert sind. Die Ukraine hatte die Vorf├Ąlle als Provokation Russlands bezeichnet.

Nur Russland hat den schmalen Landstreifen als unabh├Ąngig anerkannt. Die Beh├Ârden in Transnistrien werfen der Ukraine vor, Angriffe auf die selbst ernannte Republik im Osten Moldaus zu ver├╝ben.

Ukraine bef├╝rchtet Gefahr durch Transnistrien

Die Regierung in Kiew f├╝rchtet nach eigenen Angaben, dass Russland Transnistrien als Br├╝cke f├╝r ein weiteres milit├Ąrisches Vorr├╝cken nutzen will. Nach Berichten ├╝ber Explosionen in dem prorussischen Separatistengebiet in Moldau sagte Pr├Ąsidentenberater Mychajlo Podoljak nach Angaben der Agentur Unian am Mittwochabend in Kiew: "Wir haben Transnistrien immer als Br├╝ckenkopf betrachtet, von dem gewisse Risiken f├╝r uns ausgehen k├Ânnen."

Die ukrainische F├╝hrung sei sich der von Transnistrien ausgehenden Gefahren bewusst, weshalb in den ukrainischen Regionen Odessa und Winnyzja "unter dem Gesichtspunkt der Verteidigung alles gut durchdacht" sei. Podoljak sch├Ątzte die Zahl der von Russland kommandierten Soldaten in Transnistrien auf 1.500 bis 2.000. "Von ihnen sind 500 bis 600 Russen und der Rest Einheimische."

Die j├╝ngsten Explosionen bezeichnete der Pr├Ąsidentenberater als Versuch der Provokation. "Es ist alles so, wie es die Russische F├Âderation immer macht", meinte Podoljak.