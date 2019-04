Russland-Reise: Von Kant zu Dschingis Khan

In Russlands fernem Osten ist sie auch Menschen und Kulturen begegnet, die den sowjetischen Imperialismus hinter sich gelassen haben. In Jakutien wird in Schulen oft nicht mehr auf Russisch, sondern in der der Sprache des lokalen Turkvolkes unterrichtet. Nähert man sich weiter südlich den Regionen an der Grenze zur Mongolei, erlebt man wieder erwachende mongolische Alltagskultur, aber auch Nationalbewusstsein: „Dort wird Dschingis Khan heute wieder als der große Held verehrt.“

Die Statuen von Lenin und Karl Marx würden weiterhin das ganze Land bevölkern, aber Moskau lasse heute viel mehr kulturelle Eigenständigkeit zu: „Die Politik des Kreml in diesen entfernten Regionen ist viel schlauer als in Sowjetzeiten. Man lässt lokalen Kulturen mehr Raum, spannt aber weiterhin den russischen Schirm darüber auf.“

Unter diesem russischen Schirm hat heute sogar wieder ein Deutscher Platz. In Kaliningrad, dem ehemals deutschen Königsberg an der Ostsee, feiert man heute wieder den Philosophen Immanuel Kant. „Der ist inzwischen zu so einer Art Lenin von Kaliningrad geworden.“