Putins Feinde zerfleischen sich gegenseitig

Als Leonid Wolkow im März in Vilnius mit einem Hammer niedergeschlagen wurde, war schnell klar: Das muss der Kreml gewesen sein. Der Angreifer hatte das Autofenster des Putin-Kritikers zertrümmert und auf ihn eingeschlagen; so lässt Moskau politische Feinde gern verfolgen. Wolkow, der im Exil in Litauen lebt, war einer der engsten Vertrauten von Alexej Nawalny, und der war nur ein drei Wochen vor der Attacke in sibirischer Haft umgekommen.

Jetzt, ein halbes Jahr später, sieht die Geschichte aber plötzlich ganz anders aus. Nawalnys Organisation FBK veröffentlichte nämlich Dokumente, die den Kreml entlasten: Hinter dem Attentat sollen nicht Putins Schergen, sondern der russisch-israelische Oligarch Leonid Newzlin stecken. Er gehört zur anderen prominenten Oppositionsgruppe um Michail Chodorkowskij, Putins erstem prominenten Häftling – Newzlin war Geschäftspartner des einst reichsten Russen.