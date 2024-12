Putins Schlupfloch: Russland liefert der EU mehr Flüssiggas als vor dem Krieg

Billigster Anbieter

Doch die Einfuhren von russischem LNG wachsen parallel dazu rasant. Knapp 20 Prozent der europäischen Importe kamen im ersten Halbjahr 2024 aus Russland, im Vorjahr waren es noch 14 Prozent. LNG ersetzt mittlerweile fast jene Gasmenge, die bis zum Anschlag über die Nord-Stream-Route nach Westen floss; und die Europäer sind mittlerweile zum Hauptabnehmer von russischem LNG aufgestiegen.

Warum, ist schnell erklärt: Bezogen wird das Gas hauptsächlich von Frankreich und Spanien, der am meisten angelaufene Hafen ist Zeebrügge in Belgien. Alle drei Staaten haben langfristige Verträge mit Moskau, die Preise liegen unter denen des Mitbewerbs. Damit finanzieren sie aber auch den russischen Staat: 8,1 Milliarden Dollar flossen laut dem amerikanischen Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) 2023 so nach Russland, 2022 waren es aufgrund des extrem hohen Gaspreises sogar 16,1 Milliarden Euro.