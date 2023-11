Russland: LGBT-Bewegung soll wegen "Extremismus" verboten werden

Die russische Regierung hat eigenen Angaben zufolge am Freitag ein Verbot der LGBT-Bewegung wegen "Extremismus" beantragt. Das russische Justizministerium habe beim Obersten Gerichtshof eine Verwaltungsklage eingereicht, "um die internationale LGBT-Bewegung als extremistisch anzuerkennen und ihre AktivitĂ€ten in Russland zu verbieten", hieß es in einer ErklĂ€rung des Ministeriums. Eine entsprechende Anhörung ist demnach bereits fĂŒr den 30. November vorgesehen.

Aus der kurzen Mitteilung des Ministeriums ging zunÀchst nicht hervor, ob sich das angestrebte Verbot auf die LGBT-Bewegung allgemein oder auf bestimmte Organisationen bezieht.

➀ Mehr lesen: Drohungen gegen LGBT-Fans in Russland