Kadyrow im Koma? Tschetschenen-Führer widerspricht Gerüchten per Video

Kadyrow widerspricht auf Telegram-Kanal Gerüchten

Am Sonntag veröffentlichte Kadyrows Telegram-Kanal nun aber ein Video, in dem der diesen Gerüchten selbst widerspricht. In der Aufnahme, die ihn in Regenjacke und Kapuze beim Spazierengehen im Regen zeigt, zitiert er auf tschetschenisch Suren aus dem Koran und sagt, dass er bereits einige Kilometer gegangen sei. „Ich kann allen, die im Internet die Wahrheit von der Lüge nicht unterscheiden können, nur empfehlen, an die frische Luft zu gehen und ihre Gedanken zu ordnen. Der Regen belebt einen wunderbar“, steht darunter.

Im Video selbst sagt er am Ende auf Russisch: "Treibt Sport." Wo und wann das Video aufgenommen worden ist, ist allerdings unklar.

Kadyrow hat, ähnlich wie Prigoschin, ein großes Propagandanetzwerk um sich und ist es gewohnt, Spuren zu verwischen und Verwirrung zu stiften. Das Wetter deutet jedenfalls nicht darauf hin, dass er in Russlands Hauptstadt ausgeflogen worden sein könnte: In Moskau hat es zu besagter Zeit nicht geregnet, in der tschetschenischen Hauptstadt Groznyj schon, berichtet das unabhängige russische Portal Agenstwo.