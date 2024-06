Putins Geisel vor Gericht: Auftakt im Prozess gegen US-Reporter Gershkovich

Der seit 15 Monaten in Russland wegen des Vorwurfs der Spionage inhaftierte US-Reporter Evan Gershkovich ist kurz vor Prozessbeginn vor einem Gericht in Jekaterinburg von den Justizbehörden präsentiert worden. Der 32-jährige Korrespondent des Wall Street Journal stand kahlrasiert mit verschränkten Armen und mit einem Hemd bekleidet in einer separaten Glasbox im Gerichtssaal. Das Verfahren selbst findet hinter verschlossenen Türen statt.

Weder Medien noch Freunde, Familienmitglieder oder Mitarbeiter der US-Botschaft dürfen Gershkovich unterstützen. Der Ausschluss der Öffentlichkeit ist bei Spionage- oder Hochverratsprozessen in Russland üblich. Präsident Wladimir Putin hatte erklärt, dass Russland im Fall Gershkovich offen für einen Gefangenenaustausch mit den USA sei und es bereits Kontakte dazu gegeben habe.