Russland flog wieder Luftangriffe auf Kiew

Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht auf Sonntag mit Raketen angegriffen . Dabei wurden mindestens drei Menschen verletzt , wie die Militärverwaltung mitteilte. In wenigstens drei Stadtteilen seien Brände ausgebrochen, erklärte Bürgermeister Vitali Klitschko auf dem Kurznachrichtendienst Telegram.

Polen ließ - wie üblich in solchen Fällen - Flugzeuge aufsteigen, um den Luftraum des an die Ukraine grenzenden NATO-Landes zu schützen. Berichte über Einschläge oder Schäden in westukrainischen Gebieten gab es zunächst nicht.

Ausmaß des Angriffs zunächst unklar

In Kiew waren mehrere laute Explosionen zu hören. "Die Luftabwehr funktioniert", schrieb Bürgermeister Klitschko. Er forderte die Bevölkerung auf: "Bleiben Sie in den Schutzräumen." Das gesamte Ausmaß des Angriffs auf Kiew war zunächst unklar.