Sie sind in Russland ein streng gehütetes Geheimnis: Die Zahlen der Ukraine gefallenen oder verwundeten russischen Soldaten. Doch die Zahlen sind verheerend, auch wenn Moskau sich in Schweigen hüllt, wie die jüngsten Schätzungen aus NATO-Kreisen vermuten lassen.

Allein für Februar wird von mehr als 35.100 russischen Verlusten ausgegangen, wie ein ranghoher NATO-Beamter in Brüssel am Rande des Außenministertreffens am Donnerstag sagte.

Mit Verlusten sind immer getötete und verletzte Soldaten gemeint. Ende Oktober 2024 hatte das westliche Militärbündnis noch von mehr als 600.000 Verlusten gesprochen.

Die Zahl der im Einsatz für Russland getöteten Soldaten aus Nordkorea werden auf rund 1.500 geschätzt. Etwa 3.500 weitere wurden demnach verwundet. Die Gesamtzahl der in der russischen Grenzregion Kursk stationierten Nordkoreaner gab der NATO-Beamte mit rund 11.000 an.